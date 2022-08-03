Экранизация оперетты Николая Стрельникова от мастера музыкального кино Романа Тихомирова. Анастасия Батманова когда-то была крепостной у графа Кутайсова. Ее выкупили у дворянина еще в детстве, и с тех пор девушка добилась немалых успехов на театральном поприще. И вот Батманова возвращается из Парижа навестить графа. Кутайсов – тиран и самодур, но считает себя покровителем драматического искусства. Он предлагает бывшей крепостной стать примой его театра, но получает твердый отказ. Тогда Кутайсов решает действовать тоньше и хитрее, однако он – не единственный претендент на сердце прославленной актрисы.

