Крепостная актриса (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно
8.81963, Крепостная актриса
Мюзикл94 мин12+
О фильме
Экранизация оперетты Николая Стрельникова от мастера музыкального кино Романа Тихомирова. Анастасия Батманова когда-то была крепостной у графа Кутайсова. Ее выкупили у дворянина еще в детстве, и с тех пор девушка добилась немалых успехов на театральном поприще. И вот Батманова возвращается из Парижа навестить графа. Кутайсов – тиран и самодур, но считает себя покровителем драматического искусства. Он предлагает бывшей крепостной стать примой его театра, но получает твердый отказ. Тогда Кутайсов решает действовать тоньше и хитрее, однако он – не единственный претендент на сердце прославленной актрисы.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- Актёр
Евгений
Леонов
- ДСАктёр
Дмитрий
Смирнов
- Актёр
Сергей
Юрский
- ГМАктриса
Гренада
Мнацаканова
- АПАктёр
Александр
Потапов
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- ГБАктриса
Гликерия
Богданова-Чеснокова
- МПАктриса
Марина
Полбенцева
- АОАктёр
Александр
Орлов
- ЕГСценарист
Евгений
Геркен
- ЮДПродюсер
Юрий
Джорогов
- ТМАктриса дубляжа
Тамара
Милашкина
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Райков
- ЛМАктёр дубляжа
Лев
Морозов
- АААктёр дубляжа
Анатолий
Александрович
- ЕСХудожница
Евгения
Словцова
- МПМонтажёр
Мария
Пен
- ЕШОператор
Евгений
Шапиро
- НСКомпозитор
Николай
Стрельников