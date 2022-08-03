Крепостная актриса
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Крепостная актриса

Крепостная актриса (фильм, 1963) смотреть онлайн бесплатно

8.81963, Крепостная актриса
Мюзикл94 мин12+

О фильме

Экранизация оперетты Николая Стрельникова от мастера музыкального кино Романа Тихомирова. Анастасия Батманова когда-то была крепостной у графа Кутайсова. Ее выкупили у дворянина еще в детстве, и с тех пор девушка добилась немалых успехов на театральном поприще. И вот Батманова возвращается из Парижа навестить графа. Кутайсов – тиран и самодур, но считает себя покровителем драматического искусства. Он предлагает бывшей крепостной стать примой его театра, но получает твердый отказ. Тогда Кутайсов решает действовать тоньше и хитрее, однако он – не единственный претендент на сердце прославленной актрисы.

Страна
СССР
Жанр
Мюзикл
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крепостная актриса»