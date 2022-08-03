В 1980 году в Москве происходят три вооруженных ограбления. В них замешана банда преступников в темных очках. До поры до времени им удается выходить сухими из воды, но нападение на сберкассу становится для них роковым: школьник Лeнька, втянутый в преступление, сдает двух бандитов полковнику Садчикову и майору Костенко. Осталось найти главаря.

