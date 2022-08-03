Петровка, 38 (фильм, 1980) смотреть онлайн
9.51980, Петровка, 38
Криминал83 мин12+
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О фильме
В 1980 году в Москве происходят три вооруженных ограбления. В них замешана банда преступников в темных очках. До поры до времени им удается выходить сухими из воды, но нападение на сберкассу становится для них роковым: школьник Лeнька, втянутый в преступление, сдает двух бандитов полковнику Садчикову и майору Костенко. Осталось найти главаря.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БГРежиссёр
Борис
Григорьев
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- Актриса
Людмила
Нильская
- Актёр
Михаил
Жигалов
- АНАктёр
Александр
Никифоров
- НЕАктёр
Николай
Еременко ст.
- ГЛАктёр
Григорий
Лямпе
- АЕАктёр
Александр
Егоров
- ЮВАктёр
Юрий
Волков
- ЮССценарист
Юлиан
Семенов
- ТАПродюсер
Таги
Алиев
- ЕАХудожница
Екатерина
Александрова
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- ГДКомпозитор
Георгий
Дмитриев