Петровка, 38
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Петровка, 38

Петровка, 38 (фильм, 1980) смотреть онлайн

9.51980, Петровка, 38
Криминал83 мин12+

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О фильме

В 1980 году в Москве происходят три вооруженных ограбления. В них замешана банда преступников в темных очках. До поры до времени им удается выходить сухими из воды, но нападение на сберкассу становится для них роковым: школьник Лeнька, втянутый в преступление, сдает двух бандитов полковнику Садчикову и майору Костенко. Осталось найти главаря.

Страна
СССР
Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Петровка, 38»