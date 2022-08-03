Юнга Северного флота
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Юнга Северного флота

Юнга Северного флота (фильм, 1973) смотреть онлайн

9.31973, Юнга Северного флота
Драма, Военный83 мин18+

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О фильме

Великая Отечественная война... Четверо советских подростков не стали ждать победного ее завершения, а, прослышав о том, что на Соловецких островах открылась школа юнг, отправились туда. Эта школа и стала для ребят настоящей школой взросления, школой жизни...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb