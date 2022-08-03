Юнга Северного флота (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.31973, Юнга Северного флота
Драма, Военный83 мин18+
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О фильме
Великая Отечественная война... Четверо советских подростков не стали ждать победного ее завершения, а, прослышав о том, что на Соловецких островах открылась школа юнг, отправились туда. Эта школа и стала для ребят настоящей школой взросления, школой жизни...
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- АААктёр
Альгис
Арлаускас
- Актёр
Игорь
Скляр
- ВНАктёр
Виктор
Никулин
- МСАктриса
Марина
Самойлова
- МКАктёр
Михаил
Кузнецов
- БГАктёр
Борис
Григорьев
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- БГАктёр
Борис
Гитин
- РААктёр
Рим
Аюпов
- АААктёр
Андрей
Алешин
- Сценарист
Эдуард
Тополь
- МАПродюсер
Марк
Айзенберг
- ВОХудожница
Валентина
Олоновская
- АОМонтажёр
А.
Овчарова
- ИКОператор
Игорь
Клебанов
- РХКомпозитор
Рафаил
Хозак