Юнга Северного флота
Актёры и съёмочная группа фильма «Юнга Северного флота»

Актёры и съёмочная группа фильма «Юнга Северного флота»

Актёры

Альгис Арлаускас

Актёр
Игорь Скляр

Актёр
Виктор Никулин

Актёр
Марина Самойлова

Актриса
Михаил Кузнецов

Актёр
Борис Григорьев

Актёр
Василий Лановой

Актёр
Борис Гитин

Актёр
Рим Аюпов

Актёр
Андрей Алешин

Актёр

Сценаристы

Эдуард Тополь

Сценарист

Продюсеры

Марк Айзенберг

Продюсер

Художники

Валентина Олоновская

Художница

Монтажёры

А. Овчарова

Монтажёр

Операторы

Игорь Клебанов

Оператор

Композиторы

Рафаил Хозак

Композитор