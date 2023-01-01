Биография

Эдуард Тополь — советско-российский сценарист, режиссер и продюсер. Родился в Баку 8 октября 1938 года. Известен как писатель и поэт. Окончил Экономический университет Азербайджана. Позже поступил во Всероссийский государственный университет кинематографии. Его мастером был кинодраматург Иосиф Маневич. Работал журналистом в газетах «Социалистический Сумгаит» и «Бакинский рабочий». Его тексты публиковались в журналах «Нева» и «Юность». В 1978 году эмигрировал в Соединенные Штаты и стал писателем. Работал над детективами, историческими и политическими романами. В 1965 году начал писать профессиональные сценарии для кино. Уже в 1968 году в прокат вышел первый фильм, над сценарием которого работал Эдуард Тополь, — драматическая лента «Там, где длинная зима». После этого написал сценарии для множества фильмов, среди которых — советская картина «Море нашей надежды», советско-грузинский фильм «Любовь с первого взгляда», драма «Ванечка» и детектив «Монтана». Был сценаристом, режиссером и продюсером таких проектов, как «На краю стою» и «Трубач из России».