Несовершеннолетние (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно
8.61977, Несовершеннолетние
Драмы, Советские81 мин0+
Сюжет
Бывшие одноклассники Женя и Костя возвращаются в родной город. Один все это время служил в армии, другой освободился из колонии, куда попал за пьяную драку. Друзья подумывают уехать из города, где их уже ничего не держит, но сталкиваются с бандой подростков, промышляющих грабежом. Под влияние их предводителя, харизматичного Гоголя, попадает даже племянник Жени. Остановить шайку будет непросто.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ВЛАктёр
Владимир
Летенков
- СЖАктёр
Станислав
Жданько
- НМАктёр
Николай
Муравьев
- ЛКАктёр
Леонид
Каюров
- АГАктёр
Александр
Гай
- ЛГАктриса
Любовь
Германова
- БГАктёр
Борис
Гитин
- ИИАктёр
Иван
Ильенко
- ИКАктриса
Ирина
Калистратова
- ВКАктёр
Валера
Кротков
- Сценарист
Эдуард
Тополь
- МТХудожница
Марина
Томашевская
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян
- РХКомпозитор
Рафаил
Хозак