Несовершеннолетние
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Несовершеннолетние

Несовершеннолетние (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

8.61977, Несовершеннолетние
Драмы, Советские81 мин0+

Сюжет

Бывшие одноклассники Женя и Костя возвращаются в родной город. Один все это время служил в армии, другой освободился из колонии, куда попал за пьяную драку. Друзья подумывают уехать из города, где их уже ничего не держит, но сталкиваются с бандой подростков, промышляющих грабежом. Под влияние их предводителя, харизматичного Гоголя, попадает даже племянник Жени. Остановить шайку будет непросто.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb