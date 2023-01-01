Несовершеннолетние (фильм, 1977) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывшие одноклассники Женя и Костя возвращаются в родной город. Один все это время служил в армии, другой освободился из колонии, куда попал за пьяную драку. Друзья подумывают уехать из города, где их уже ничего не держит, но сталкиваются с бандой подростков, промышляющих грабежом. Под влияние их предводителя, харизматичного Гоголя, попадает даже племянник Жени. Остановить шайку будет непросто.



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