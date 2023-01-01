Ошибки юности
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Ошибки юности

Ошибки юности (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.11978, Ошибки юности
Драма82 мин18+

О фильме

Отслужив, Дмитрий решает испытать себя в трудных условиях Крайнего Севера и уезжает из родной деревни на далекую стройку. Испытания не заставляют себя ждать. Стараясь выдержать экзамен на честность и порядочность, парень совершает одну ошибку за другой.

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Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ошибки юности»