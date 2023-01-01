Ошибки юности (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.11978, Ошибки юности
Драма82 мин18+
О фильме
Отслужив, Дмитрий решает испытать себя в трудных условиях Крайнего Севера и уезжает из родной деревни на далекую стройку. Испытания не заставляют себя ждать. Стараясь выдержать экзамен на честность и порядочность, парень совершает одну ошибку за другой.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- БФРежиссёр
Борис
Фрумин
- СЖАктёр
Станислав
Жданько
- Актриса
Марина
Неёлова
- Актриса
Наталья
Варлей
- МВАктёр
Михаил
Васьков
- Актёр
Николай
Караченцов
- НПАктёр
Николай
Пеньков
- ИЧАктриса
Изабелла
Чирина
- АКАктёр
Афанасий
Кочетков
- НМАктриса
Нина
Мамаева
- ВМАктёр
Владимир
Маренков
- БФСценарист
Борис
Фрумин
- Сценарист
Эдуард
Тополь
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Ставрогина
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- ЕАХудожница
Елена
Амшинская
- АГОператор
Алексей
Гамбарян
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев