Ошибки юности (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Отслужив, Дмитрий решает испытать себя в трудных условиях Крайнего Севера и уезжает из родной деревни на далекую стройку. Испытания не заставляют себя ждать. Стараясь выдержать экзамен на честность и порядочность, парень совершает одну ошибку за другой.



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