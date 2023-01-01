Биография

Игорь Скляр – актер театра и кино, гитарист, певец, народный артист РФ. В карьере харизматичного и талантливого артиста были периоды, когда зрители его обожали, но бывали и времена, когда о нем не вспоминали. Несмотря ни на что, он всегда оставался невозмутимым и прошел все испытания судьбы. В юности он активно занимался спортом, играл в футбол, теннис, увлекался боксом и легкой атлетикой, а также посещал музыкальную школу, учился игре на скрипке и фортепиано, мечтал стать популярным вокалистом. Родители Игоря хотели, чтобы сын выбрал техническую профессию. В 14 лет он уезжает в столицу, случайно знакомится с помощником режиссера картины «Юнга Северного флота», после чего Игорь Скляр получает роль в небольшом эпизоде фильма. С этого момента он мечтает только о кинематографе. Юноша поступает в ЛГИТМиК, а после его окончания работает в Малом драматическом театре до 2000 г. Затем участвует в антрепризах, а в 2006 г. начинает работать в театре «Балтийский дом». Детская места о вокальной карьере воплотилась в юности, когда Скляр исполняет хит «Комарово», но дальнейшую жизнь он решил связать с кинематографом. Самым успешным фильмом Игорь Скляр считает картину «Год Собаки», но в его фильмографии есть и другие интересные фильмы, такие как «Московская сага», «Гибель империи», «В круге первом».