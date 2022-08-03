Дети понедельника (фильм, 1997) смотреть онлайн

Дети понедельника
Дима Медякин не расплатился вовремя с кредиторами, которые в отместку решили его убить. Они взорвали его автомобиль, и, только благодаря счастливой случайности, Дима остался жив. Его жена, уставшая от совместной жизни, вывезла мужа в деревню, где бросила его, еще не протрезвевшего и не пришедшего в себя после выстрела газового пистолета. Приняла героя родная сестра жены Лида, которая когда-то была его невестой...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb