Дети понедельника (фильм, 1997) смотреть онлайн
9.71997, Дети понедельника
Комедия88 мин12+
О фильме
Дима Медякин не расплатился вовремя с кредиторами, которые в отместку решили его убить. Они взорвали его автомобиль, и, только благодаря счастливой случайности, Дима остался жив. Его жена, уставшая от совместной жизни, вывезла мужа в деревню, где бросила его, еще не протрезвевшего и не пришедшего в себя после выстрела газового пистолета. Приняла героя родная сестра жены Лида, которая когда-то была его невестой...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актриса
Татьяна
Догилева
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Алексей
Жарков
- ГНАктёр
Геннадий
Назаров
- Актёр
Армен
Джигарханян
- НКАктриса
Наталья
Крачковская
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- НГПродюсер
Николай
Гаро
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов