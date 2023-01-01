Марица (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
8.71985, Марица
Мюзикл, Комедия64 мин18+
О фильме
По одноименной оперетте Имре Кальмана. Молодая богатая вдова бежит от навязчивых женихов в родовое поместье. Она и слышать не хочет о любви. Однако красавец-управляющий заставляет ее ощутить это прекрасное чувство. Но признаться в этом гордая Марица не может даже себе самой.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АБРежиссёр
Александр
Белинский
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- ТСАктёр
Тимофей
Спивак
- ММАктриса
Мария
Миронова
- Актёр
Владимир
Зельдин
- Актриса
Вера
Сотникова
- Актёр
Игорь
Скляр
- ЛМАктриса
Людмила
Макарова
- НКАктёр
Николай
Карамышев
- АТАктёр
Александр
Трошин
- АГАктёр
Анатолий
Горин
- МБПродюсер
Михаил
Бочевер
- ЛШАктриса дубляжа
Лариса
Шевченко
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Стеблянко
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский