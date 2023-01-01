Марица (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

По одноименной оперетте Имре Кальмана. Молодая богатая вдова бежит от навязчивых женихов в родовое поместье. Она и слышать не хочет о любви. Однако красавец-управляющий заставляет ее ощутить это прекрасное чувство. Но признаться в этом гордая Марица не может даже себе самой.



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