Марица
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Марица

Марица (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

8.71985, Марица
Мюзикл, Комедия64 мин18+

О фильме

По одноименной оперетте Имре Кальмана. Молодая богатая вдова бежит от навязчивых женихов в родовое поместье. Она и слышать не хочет о любви. Однако красавец-управляющий заставляет ее ощутить это прекрасное чувство. Но признаться в этом гордая Марица не может даже себе самой.

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Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мюзикл
Качество
SD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb