Расемон (фильм, 1950) смотреть онлайн

Знаменитый фильм Акиры Куросавы, показывающий одно страшное преступление с кардинально разных точек зрения. Картина получила главную награду Венецианского кинофестиваля в 1951 году. Дровосек и монах, бывшие свидетелями на суде, встречают крестьянина, спрятавшись от непогоды. Они рассказывают о деле, в котором им пришлось участвовать — разбойник осужден за предполагаемое убийство самурая и надругательство над его женой. Несмотря на то, что в основе их рассказов одно и то же событие, версии каждого сильно отличаются.


