Расемон (фильм, 1950) смотреть онлайн

Расемон
Расемон
8.51950, Rashomon
Драма, Детектив84 мин18+
Знаменитый фильм Акиры Куросавы, показывающий одно страшное преступление с кардинально разных точек зрения. Картина получила главную награду Венецианского кинофестиваля в 1951 году. Дровосек и монах, бывшие свидетелями на суде, встречают крестьянина, спрятавшись от непогоды. Они рассказывают о деле, в котором им пришлось участвовать — разбойник осужден за предполагаемое убийство самурая и надругательство над его женой. Несмотря на то, что в основе их рассказов одно и то же событие, версии каждого сильно отличаются. Следить за интригой можно, если смотреть фильм Куросавы «Расемон» (1950) онлайн в хорошем качестве на Wink.

Страна
Япония
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb

