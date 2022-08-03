Расемон (фильм, 1950) смотреть онлайн
О фильме
Знаменитый фильм Акиры Куросавы, показывающий одно страшное преступление с кардинально разных точек зрения. Картина получила главную награду Венецианского кинофестиваля в 1951 году. Дровосек и монах, бывшие свидетелями на суде, встречают крестьянина, спрятавшись от непогоды. Они рассказывают о деле, в котором им пришлось участвовать — разбойник осужден за предполагаемое убийство самурая и надругательство над его женой. Несмотря на то, что в основе их рассказов одно и то же событие, версии каждого сильно отличаются. Следить за интригой можно, если смотреть фильм Куросавы «Расемон» (1950) онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Акира
Куросава
- ТМАктёр
Тосиро
Мифунэ
- МКАктриса
Матико
Кё
- ММАктёр
Масаюки
Мори
- ТСАктёр
Такаси
Симура
- МТАктёр
Минору
Тиаки
- КУАктёр
Китидзиро
Уэда
- НХАктриса
Норико
Хонма
- ДКАктёр
Даисукэ
Като
- Сценарист
Акира
Куросава
- СХСценарист
Синобу
Хасимото
- РАСценарист
Рюносукэ
Акутагава
- МНПродюсер
Масаити
Нагата
- Актёр дубляжа
Анатолий
Кузнецов
- РМАктриса дубляжа
Роза
Макагонова
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- АААктёр дубляжа
Алексей
Алексеев
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафонов
- Монтажёр
Акира
Куросава
- КМОператор
Кадзуо
Миягава
- ФХКомпозитор
Фумио
Хаясака