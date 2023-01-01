Биография

Акира Куросава — режиссер, сценарист и продюсер. Двукратный лауреат премии «Оскар». Родился в Токио 23 марта 1910 года. Рос в многодетной семье и был самым младшим из восьми детей. Будучи подростком, начал увлекаться изобразительным искусством и уже в 18 лет представил на выставке картину «Сэйбуцу». В 1936 году прошел отбор в компанию Photo Chemical Laboratories и начал работать ассистентом культового режиссера Кадзиро Ямамото, который посоветовал начинающему творцу обратить внимание на сценарное мастерство. Первый единоличный полнометражный фильм «Легенда о великом мастере дзюдо» презентовал в 1943 году. Всего фильмография Акиры Куросавы насчитывает более 100 работ. Он снял такие картины, как «Семь самураев», «Идущие за хвостом тигра», «Пьяный ангел», «На дне», «Бездомный пес», «Расемон», «Телохранитель», «Рай и ад», «Жить», «Идиот», «Красная борода», «Дерсу Узала». На ленты кинодеятеля до сих пор снимают ремейки, например, вестерн «Великолепная семерка».