Семь самураев (фильм, 1954) смотреть онлайн
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Сюжет
Япония, 16 век. В стране идут кровопролитными междоусобные войны. Одна из деревень живeт в ожидании очередного нападения бродячей конной банды из 40 человек. Однажды эти бандиты уже побывали в деревне, забрали весь урожай риса и красивых женщин. Крестьяне растеряны: численный перевес на их стороне, и они могут изготовить бамбуковые копья, но всe равно не одолеют прекрасно вооружeнных и знающих военное ремесло врагов. Однако старейшина деревни, мельник Гисаку, призывает односельчан сражаться и даeт совет нанять для организации обороны самураев. Четверо крестьян отправляются в город в поисках нуждающихся ронинов (самураев, потерявших своих сюзеренов), которые согласятся служить только за еду, поскольку больше крестьянам ничего им предложить.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Акира
Куросава
- ТМАктёр
Тосиро
Мифунэ
- ТСАктёр
Такаси
Симура
- КЦАктриса
Кэйко
Цусима
- ЮСАктриса
Юкико
Симадзаки
- КФАктёр
Каматари
Фудзивара
- ДКАктёр
Даисукэ
Като
- ИКАктёр
Исао
Кимура
- МТАктёр
Минору
Тиаки
- СМАктёр
Сэидзи
Миягути
- ЁКАктёр
Ёсио
Косуги
- Сценарист
Акира
Куросава
- СХСценарист
Синобу
Хасимото
- ХОСценарист
Хидэо
Огуни
- СМХудожник
Сё
Мацуяма
- Монтажёр
Акира
Куросава
- АНОператор
Асакадзу
Накаи
- ФХКомпозитор
Фумио
Хаясака