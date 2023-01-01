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Семь самураев

Семь самураев (фильм, 1954) смотреть онлайн

1954, Shichinin no samurai
Драмы198 мин18+

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Сюжет

Япония, 16 век. В стране идут кровопролитными междоусобные войны. Одна из деревень живeт в ожидании очередного нападения бродячей конной банды из 40 человек. Однажды эти бандиты уже побывали в деревне, забрали весь урожай риса и красивых женщин. Крестьяне растеряны: численный перевес на их стороне, и они могут изготовить бамбуковые копья, но всe равно не одолеют прекрасно вооружeнных и знающих военное ремесло врагов. Однако старейшина деревни, мельник Гисаку, призывает односельчан сражаться и даeт совет нанять для организации обороны самураев. Четверо крестьян отправляются в город в поисках нуждающихся ронинов (самураев, потерявших своих сюзеренов), которые согласятся служить только за еду, поскольку больше крестьянам ничего им предложить.

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Информация

Страна
Япония
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Семь самураев»

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