Немец
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Немец (сериал, 2011) смотреть онлайн

8.52011, Немец 2 сезона
Приключения, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Желтые страницы дневника прадеда, ефрейтора вермахта Ральфа Мюллера, пропавшего во время нашествия вермахта на СССР, хранят тайну. Эта тайна настолько значительна, что ее раскрытие может повлиять на судьбы мира. Молодой бюргер Ральф Мюллер, внук и полный тезка пропавшего немецкого солдата, решает разобраться в запутанной истории.


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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Немец»

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