Немец (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Желтые страницы дневника прадеда, ефрейтора вермахта Ральфа Мюллера, пропавшего во время нашествия вермахта на СССР, хранят тайну. Эта тайна настолько значительна, что ее раскрытие может повлиять на судьбы мира. Молодой бюргер Ральф Мюллер, внук и полный тезка пропавшего немецкого солдата, р�ешает разобраться в запутанной истории.





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