Немец. Серия 5
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Немец (сериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.52011, Немец. Серия 5
Приключения, Военные18+

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Сюжет

Желтые страницы дневника прадеда, ефрейтора вермахта Ральфа Мюллера, пропавшего во время нашествия вермахта на СССР, хранят тайну. Эта тайна настолько значительна, что ее раскрытие может повлиять на судьбы мира. Молодой бюргер Ральф Мюллер, внук и полный тезка пропавшего немецкого солдата, решает разобраться в запутанной истории.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

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