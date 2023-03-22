Немец (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Желтые страницы дневника прадеда, ефрейтора вермахта Ральфа Мюллера, пропавшего во время нашествия вермахта на СССР, хранят тайну. Эта тайна настолько значительна, что ее раскрытие может повлиять на судьбы мира. Молодой бюргер Ральф Мюллер, внук и полный тезка пропавшего немецкого солдата, решает разобраться в запутанной истории.



