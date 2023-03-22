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Немец
1-й сезон

Немец (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

8.62011, Немец. Сезон 1 8 серий
Военный, Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Желтые страницы дневника прадеда, ефрейтора вермахта Ральфа Мюллера, пропавшего во время нашествия вермахта на СССР, хранят тайну. Эта тайна настолько значительна, что ее раскрытие может повлиять на судьбы мира. Молодой бюргер Ральф Мюллер, внук и полный тезка пропавшего немецкого солдата, решает разобраться в запутанной истории.


Страна
Беларусь
Жанр
Военный, Приключения

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Немец»