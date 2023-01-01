Биография

Павел Делонг — польский актер. Родился в Кракове 29 апреля 1970 года. Будущий кинодеятель рос в творческой семье: его родители были музыкантами, а младшая сестра также стала актрисой. После получения среднего образования Павел подал документы в учебные заведения на разные факультеты, но в итоге остановился на Высшей театральной школе. Павел Делонг дебютировал на киноэкране в 1993 году в оскароносной драме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». В дальнейшем актер играл преимущественно на родине в таких картинах, как «Кво Вадис», «Пацаны не плачут», «Киллер». C 2000-х годов Делонг неоднократно появлялся и в российском кино. Его можно увидеть в «Уездной драме», «Сальсе», «Офицерских женах» и других отечественных проектах.