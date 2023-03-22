Немец (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.62011, Немец. Серия 4
Приключения, Военный18+
О сериале
Желтые страницы дневника прадеда, ефрейтора вермахта Ральфа Мюллера, пропавшего во время нашествия вермахта на СССР, хранят тайну. Эта тайна настолько значительна, что ее раскрытие может повлиять на судьбы мира. Молодой бюргер Ральф Мюллер, внук и полный тезка пропавшего немецкого солдата, решает разобраться в запутанной истории.
СтранаБеларусь
ЖанрВоенный, Приключения
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb
- АЕРежиссёр
Александр
Ефремов
- Актёр
Даниил
Страхов
- МКАктёр
Маркус
Кунце
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- МКАктёр
Михаил
Калиничев
- Актёр
Павел
Харланчук
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- Актёр
Олег
Корчиков
- Актёр
Павел
Делонг
- МГАктриса
Магдалена
Гурска
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Попков
- АЧХудожник
Александр
Чертович
- АРОператор
Александр
Рудь
- ВПКомпозитор
Валерий
Падуков