Последний шанс (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Слава Горохов чудом избежал тюрьмы – вместо этого его на перевоспитание отправляют в ПТУ. Там его встречают с подозрением – однокурсникам Горохов не по душе, а преподаватели и не надеются его чему-нибудь научить. Единственный, кто не потерял веру в парня – мастер Ершов, который намерен дать новенькому последний шанс.



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