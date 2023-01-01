Последний шанс
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Последний шанс

Последний шанс (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

9.11978, Последний шанс
Драмы, Советские79 мин12+

Сюжет

Слава Горохов чудом избежал тюрьмы – вместо этого его на перевоспитание отправляют в ПТУ. Там его встречают с подозрением – однокурсникам Горохов не по душе, а преподаватели и не надеются его чему-нибудь научить. Единственный, кто не потерял веру в парня – мастер Ершов, который намерен дать новенькому последний шанс.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb