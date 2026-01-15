Весна на Одере
Весна на Одере

Весна на Одере (фильм, 1967) смотреть онлайн

1967, Весна на Одере
Драма, Военный96 мин12+
О фильме

Действие разворачивается в последние месяцы Великой Отечественной войны в Германии. Майор Лубенцов встречает военврача Таню Кольцову, с которой когда-то, в 1941 году, они вместе выбирались из окружения. После этого их пути разошлись. А в апреле 1945-го, во время форсирования Одера, они снова оказываются вместе...

Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Весна на Одере»