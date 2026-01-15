Весна на Одере (фильм, 1967) смотреть онлайн
9.01967, Весна на Одере
Драма, Военный96 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
О фильме
Действие разворачивается в последние месяцы Великой Отечественной войны в Германии. Майор Лубенцов встречает военврача Таню Кольцову, с которой когда-то, в 1941 году, они вместе выбирались из окружения. После этого их пути разошлись. А в апреле 1945-го, во время форсирования Одера, они снова оказываются вместе...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЛСРежиссёр
Леон
Сааков
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- АГАктёр
Анатолий
Грачев
- Актриса
Людмила
Чурсина
- ВОАктёр
Виктор
Отиско
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- НААктёр
Никита
Астахов
- Актёр
Юрий
Соломин
- Актриса
Валентина
Владимирова
- ДМАктёр
Дмитрий
Масанов
- Актёр
Петр
Щербаков
- НФСценарист
Николай
Фигуровский
- ЛССценарист
Леон
Сааков
- ЭКСценарист
Эммануил
Казакевич
- ВФПродюсер
В.
Фридман
- НИПродюсер
Н.
Иванов
- РНМонтажёр
Раиса
Новикова
- ЭККомпозитор
Эдуард
Колмановский