Весна на Одере (фильм, 1967) смотреть онлайн

Действие разворачивается в последние месяцы Великой Отечественной войны в Германии. Майор Лубенцов встречает военврача Таню Кольцову, с которой когда-то, в 1941 году, они вместе выбирались из окружения. После этого их пути разошлись. А в апреле 1945-го, во время форсирования Одера, они снова оказываются вместе...

