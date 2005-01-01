Басни для зайцев (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Басни для зайцев
Мультфильм30 мин0+

О фильме

Постановка классических произведений великого русского баснописца И. А. Крылова решена оригинальным способом: на театральной сцене вместе с рассказчиком (живым актером) находятся исполнители ролей (анимационные персонажи). А из зрительного зала, затаив дыхание, за сюжетом этого необычного спектакля следят... игрушечные зайцы.

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
30 мин / 00:30

