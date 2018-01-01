WinkСергей Зернов
Сергей Зернов
- Карьера
- Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 20 октября 1958 г. (67 лет)
Фильмография
Продюсер
- 9.2
Кощей. Похититель невест2022, 73 минБесплатно
- 9.0
Белка и Стрелка: Тайны космоса2018
- 8.5
Гурвинек. Волшебная игра2018, 75 минБесплатно
- 9.3
Необыкновенное путешествие Серафимы2014, 71 минБесплатно
- 9.1
Белка и Стрелка: Лунные приключения2013, 71 минБесплатно
- 9.2
Белка и Стрелка: Звездные собаки2010, 84 минБесплатно
- 8.2
Крылатый лев2008, 13 минБесплатно
- 8.6
Ангелочек2008, 16 минБесплатно
- 7.6
Про Мыху2007, 10 минБесплатно
- 7.8
Два итальянца2007, 10 минБесплатно
- 8.8
Настоящая сказка2006, 10 минБесплатно
- 7.6
Осень детства2005, 9 минБесплатно
- 8.8
Басни для зайцев2005, 30 минБесплатно
- 8.7
Варенье из апельсинов2004, 8 минБесплатно
- 7.2
Носки большого города2000, 14 минБесплатно
- 8.0
Волшебная свирель1998, 47 минБесплатно