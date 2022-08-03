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Гурвинек. Волшебная игра (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Сын смотрителя музея случайно оживляет злого повелителя кукол. Красочный приключенческий мультфильм по мотивам историй о знаменитом чешском кукольном герое.
10-летний Гурвинек — умный парень, который любит кататься на самокате и играть в видеоигры. К сожалению, Спейбл, отец Гурвинека, не разделяет интересов сына и разбивает его компьютер до того, как мальчик успевает вписать свое имя в зал славы одной из самых сложных игр в мире. Тем временем музей кукол, в котором работает Спейбл, вот-вот уничтожит жадный мэр города. Оказавшись поблизости, Гурвинек останавливает рабочих, собирающихся снести здание. Однако земля под его ногами разверзается, и мальчик проваливается в тайное подземелье. Там он находит древний артефакт, способный оживлять кукол. Но удивительное волшебство соседствует с опасностью — диск возвращает к жизни злодея Бастера, который много лет провел в спячке.
Смогут ли главный герой и его друзья остановить коварного мастера, расскажет «Гурвинек. Волшебная игра» — мультфильм 2018 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаБельгия, Россия, Чехия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время75 мин / 01:15
Рейтинг
- МКРежиссёр
Мартин
Котик
- ДМРежиссёр
Джеспер
Мюллер
- ИЕРежиссёр
Инна
Евланникова
- АТАктёр
Александр
Трачевский
- Актёр
Михаил
Ефремов
- Актёр
Константин
Райкин
- Актёр
Алексей
Колган
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Анна
Ардова
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актёр
Андрей
Рожков
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- ПНСценарист
Петр
Неповим
- ДХСценарист
Дан
Хардер
- НМСценарист
Николай
Маковский
- Сценарист
Ольга
Никифорова
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- МКПродюсер
Мартин
Котик