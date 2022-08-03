Гурвинек. Волшебная игра
Wink
Детям
Гурвинек. Волшебная игра
8.62018, Гурвинек. Волшебная игра
Мультфильм, Комедия75 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Гурвинек. Волшебная игра (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Сын смотрителя музея случайно оживляет злого повелителя кукол. Красочный приключенческий мультфильм по мотивам историй о знаменитом чешском кукольном герое.

10-летний Гурвинек — умный парень, который любит кататься на самокате и играть в видеоигры. К сожалению, Спейбл, отец Гурвинека, не разделяет интересов сына и разбивает его компьютер до того, как мальчик успевает вписать свое имя в зал славы одной из самых сложных игр в мире. Тем временем музей кукол, в котором работает Спейбл, вот-вот уничтожит жадный мэр города. Оказавшись поблизости, Гурвинек останавливает рабочих, собирающихся снести здание. Однако земля под его ногами разверзается, и мальчик проваливается в тайное подземелье. Там он находит древний артефакт, способный оживлять кукол. Но удивительное волшебство соседствует с опасностью — диск возвращает к жизни злодея Бастера, который много лет провел в спячке.

Смогут ли главный герой и его друзья остановить коварного мастера, расскажет «Гурвинек. Волшебная игра» — мультфильм 2018 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Бельгия, Россия, Чехия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

3.7 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гурвинек. Волшебная игра»