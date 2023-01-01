Биография

Константин Райкин — театральный и киноактер, танцор, певец СССР и России. Директор столичного театра. Народный артист, лауреат Государственных премий. Родился в Ленинграде 8 июля 1950 года. Константин вырос в семье Аркадия Райкина — Народного артиста Советского Союза. Еще с детства будущий кинодеятель мечтал пойти по стопам отца, из-за чего после школы поступил в театральный вуз. После окончания учебы его пригласили в театр, где он прослужил 10 лет, сыграв почти 40 ролей. Позже перешел в театр своего отца. С 1985 года начал выступать с собственной программой. С ней он объехал сотни сцен по всему Союзу, наращивая популярность. Руководителем театра стал в 1988 году. В 2001 году начал преподавать во МХАТе. В 2012 году создал свою актерскую школу. Первые роли Константина Райкина в кино остались незамеченными. Популярность в качестве киноактера он получил только в 1973 году после съемок в картине «Много шума из ничего». Далее сыграл десятки ролей, но наиболее известной считается работа «Труффальдино из Бергамо».