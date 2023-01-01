Остров погибших кораблей
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Остров погибших кораблей

Остров погибших кораблей (сериал, 1987) смотреть онлайн

8.11987, Остров погибших кораблей 1 сезон
Фантастика, Фэнтези12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

После очередной ссоры с женой герой фильма «переносится» в прошлое, где попадает в водоворот странных событий: арест по обвинению в убийстве, встреча с прекрасной Вивиан, которая так похожа на его жену, кораблекрушение.

В результате молодые люди оказываются на затерянном в океане «острове погибших кораблей». Население острова составляют моряки, пираты, путешественники. Девушке предстоит по жребию достаться одному из обитателей в жены...

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Остров погибших кораблей»

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