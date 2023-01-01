Биография

Павел Смеян – музыкант, композитор и один из ведущих актеров театра «Ленком». Его песни знают и любят во многих странах, а голосом актера говорят герои кинофильмов и компьютерных игр. Павел Смеян – москвич, родился в 1957 году в творческой семье работников кино. Параллельно с обычной школой он окончил музыкальную школу, а затем училище им. Гнесиных. Со своим родным братом Александром они выступали в составе рок-группы «Виктория». Также артист работал в разных филармониях, государственном Росконцерте и театральной группе «Рок-ателье». Смеян был дважды женат, есть сын от второго брака. Своей главной творческой удачей Павел Евгеньевич всю жизнь считал роль Сочинителя в знаменитой рок-опере «Юнона и Авось». Много лет актер проработал в «Ленкоме» и сыграл во многих его легендарных спектаклях. Музыкант сочинял песни, работал на радио и даже озвучивал разные компьютерные игры. Популярными песнями в исполнении Смеяна в фильмах стали хиты: «Аллилуйя любви!», «Белый конь», «Ветер перемен», «Любовь – наш господин», «Тихая пристань» и другие. В 2009 году Павел Евгеньевич скончался от онкологии и был похоронен в Москве. В сердцах поклонников навсегда остались его прекрасные песни и талантливые театральные работы.