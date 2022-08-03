Парадоксы в стиле рок (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Парадоксы в стиле рок
1982, Парадоксы в стиле рок
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин0+

О фильме

Пять коротких юмористических историй о проблемах, с которыми сталкивается человечество в наши дни. Здесь затрагиваются темы чрезмерного влияния человека на окружающую среду, нехватки личного пространства и невозможности уединения, акселерации и другие важные аспекты современной жизни.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb