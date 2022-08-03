Парадоксы в стиле рок (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Пять коротких юмористических историй о проблемах, с которыми сталкивается человечество в наши дни. Здесь затрагиваются темы чрезмерного влияния человека на окружающую среду, нехватки личного пространства и невозможности уединения, акселерации и другие важные аспекты современной жизни.

