Пес в сапогах (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Рисованный фильм-мюзикл «Пес в сапогах» — это анимационная экранизация романа Дюма «Три мушкетера». Мультфильм был снят режиссером Ефимом Гамбургом в 1981 году. Онлайн-кинотеатр Wink приглашает вас бесплатно посмотреть адаптированную для детей знаменитую историю в хорошем качестве, в любое удобное время.
Харизматичный пес-гасконец полюбил болонку королевы и отправился ко двору, чтобы быть с ней рядом. Болонка просит его спасти ее хозяйку, которая должна появиться в драгоценных подвесках на предстоящем балу, но королева тайно подарила украшения своему возлюбленному. Вместе с верными друзьями Толстяком, Благородным и Красавчиком, главный герой отправляется в Англию, а кошки кардинала под руководством Миледи всячески пытаются им помешать. Преодолев множество препятствий, храбрецы с триумфом возвращаются обратно в Париж, и спасают репутацию королевы. Заходите на Wink чтобы бесплатно увидеть мультфильм «Пес в сапогах» в хорошем качестве. Включайте плеер с видео и приступайте к просмотру!
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мюзикл, Мультфильм, Короткометражка
Время19 мин / 00:19
Рейтинг
- ЕГРежиссёр
Ефим
Гамбург
- Актёр
Николай
Караченцов
- Актриса
Ирина
Муравьёва
- Актёр
Валентин
Гафт
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- Актёр
Александр
Ширвиндт
- Актёр
Евгений
Весник
- Актёр
Лев
Дуров
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ГШАктёр
Григорий
Шпигель
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- НЕПродюсер
Николай
Евлюхин
- ИМХудожник
Игорь
Макаров
- ИГМонтажёр
Изабелла
Герасимова
- МДОператор
Михаил
Друян
- КККомпозитор
Крис
Кельми
- Композитор
Павел
Смеян
- БОКомпозитор
Борис
Оппенгейм