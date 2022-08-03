Пес в сапогах (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Рисованный фильм-мюзикл «Пес в сапогах» — это анимационная экранизация романа Дюма «Три мушкетера». Мультфильм был снят режиссером Ефимом Гамбургом в 1981 году. Онлайн-кинотеатр Wink приглашает вас бесплатно посмотреть адаптированную для детей знаменитую историю в хорошем качестве, в любое удобное время.

Харизматичный пес-гасконец полюбил болонку королевы и отправился ко двору, чтобы быть с ней рядом. Болонка просит его спасти ее хозяйку, которая должна появиться в драгоценных подвесках на предстоящем балу, но королева тайно подарила украшения своему возлюбленному. Вместе с верными друзьями Толстяком, Благородным и Красавчиком, главный герой отправляется в Англию, а кошки кардинала под руководством Миледи всячески пытаются им помешать. Преодолев множество препятствий, храбрецы с триумфом возвращаются обратно в Париж, и спасают репутацию королевы. Заходите на Wink чтобы бесплатно увидеть мультфильм «Пес в сапогах» в хорошем качестве. Включайте плеер с видео и приступайте к просмотру!

