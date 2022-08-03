Пес в сапогах
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Пес в сапогах

Пес в сапогах (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

9.51981, Пес в сапогах
Мультфильм, Мюзикл19 мин18+

О фильме

Рисованный фильм-мюзикл «Пес в сапогах» — это анимационная экранизация романа Дюма «Три мушкетера». Мультфильм был снят режиссером Ефимом Гамбургом в 1981 году. Онлайн-кинотеатр Wink приглашает вас бесплатно посмотреть адаптированную для детей знаменитую историю в хорошем качестве, в любое удобное время.
Харизматичный пес-гасконец полюбил болонку королевы и отправился ко двору, чтобы быть с ней рядом. Болонка просит его спасти ее хозяйку, которая должна появиться в драгоценных подвесках на предстоящем балу, но королева тайно подарила украшения своему возлюбленному. Вместе с верными друзьями Толстяком, Благородным и Красавчиком, главный герой отправляется в Англию, а кошки кардинала под руководством Миледи всячески пытаются им помешать. Преодолев множество препятствий, храбрецы с триумфом возвращаются обратно в Париж, и спасают репутацию королевы. Заходите на Wink чтобы бесплатно увидеть мультфильм «Пес в сапогах» в хорошем качестве. Включайте плеер с видео и приступайте к просмотру!

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мюзикл, Мультфильм, Короткометражка
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пес в сапогах»