Мэри Поппинс, до свидания (фильм, 1983) смотреть онлайн
9.51983, Мэри Поппинс, до свидания
Мюзикл, Фэнтези138 мин18+
Фильм в подписке «Wink Дети»
О фильме
Семейство Бенкс озабочено поисками няни для своих детей. И как это бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме все любящие родители.
СтранаСССР
ЖанрСемейный, Мюзикл, Кино для детей, Фэнтези, Для самых маленьких
КачествоSD
Время138 мин / 02:18
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЛКРежиссёр
Леонид
Квинихидзе
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- ФРАктёр
Филипп
Рукавишников
- АПАктриса
Анна
Плисецкая
- ЛУАктёр
Лембит
Ульфсак
- Актёр
Альберт
Филозов
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- Актёр
Олег
Табаков
- Актриса
Ирина
Скобцева
- Актёр
Зиновий
Гердт
- МНАктриса
Марина
Нудьга
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ПЛСценарист
Памела
Линдон Трэверс
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Воронина
- Актёр дубляжа
Павел
Смеян
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- АБХудожница
Алина
Будникова
- ИБМонтажёр
Инесса
Брожовская
- ВПОператор
Валентин
Пиганов
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский