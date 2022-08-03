Мэри Поппинс, до свидания
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Детям
Мэри Поппинс, до свидания

Мэри Поппинс, до свидания (фильм, 1983) смотреть онлайн

9.51983, Мэри Поппинс, до свидания
Мюзикл, Фэнтези138 мин18+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Семейство Бенкс озабочено поисками няни для своих детей. И как это бывает только в сказке, она появилась прямо из воздуха, прекрасная, ни на кого не похожая. Как раз такая, какую мечтали бы иметь в своем доме все любящие родители.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Мюзикл, Кино для детей, Фэнтези, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мэри Поппинс, до свидания»