Остров погибших кораблей (сериал, 1987) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

После очередной ссоры с женой герой фильма «переносится» в прошлое, где попадает в водоворот странных событий: арест по обвинению в убийстве, встреча с прекрасной Вивиан, которая так похожа на его жену, кораблекрушение.



В результате молодые люди оказываются на затерянном в океане «острове погибших кораблей». Население острова составляют моряки, пираты, путешественники. Девушке предстоит по жребию достаться одному из обитателей в жены...



