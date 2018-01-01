Остров погибших кораблей (сериал, 1987) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Остров погибших кораблей. Серия 1
Остров погибших кораблей
1-й сезон
1-я серия

8.11987, Остров погибших кораблей. Серия 1
Фантастика, Фэнтези12+

После очередной ссоры с женой герой фильма «переносится» в прошлое, где попадает в водоворот странных событий: арест по обвинению в убийстве, встреча с прекрасной Вивиан, которая так похожа на его жену, кораблекрушение.

В результате молодые люди оказываются на затерянном в океане «острове погибших кораблей». Население острова составляют моряки, пираты, путешественники. Девушке предстоит по жребию достаться одному из обитателей в жены...

Страна
СССР
Жанр
Фантастика, Фэнтези
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.7 IMDb

