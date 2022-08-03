Белка и Стрелка: Лунные приключения
Белка и Стрелка: Лунные приключения
9.12013, Белка и Стрелка: Лунные приключения
Мультфильм71 мин0+

Белка и Стрелка: Лунные приключения (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Продолжение прорывного полнометражного мультфильма о советских собаках, проложивших путь в космос.

Пока Белка и Стрелка пожинают не всегда приятные плоды популярности, космические державы пытаются разобраться в загадочных исчезновениях важных земных объектов. Так Казбек попадает под подозрение в похищении лунохода, который он пилотировал. Честному псу грозит несправедливое обвинение в государственной измене. Белка и Стрелка самовольно отправляются на Луну, чтобы доказать невиновность Казбека. Там они встречают космонавтов, посланных США, которые так же обеспокоены странными пропажами.

Присоединяйтесь к любимым героям в их космическом путешествии

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.9 IMDb

