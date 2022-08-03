Белка и Стрелка: Лунные приключения (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Продолжение прорывного полнометражного мультфильма о советских собаках, проложивших путь в космос.
Пока Белка и Стрелка пожинают не всегда приятные плоды популярности, космические державы пытаются разобраться в загадочных исчезновениях важных земных объектов. Так Казбек попадает под подозрение в похищении лунохода, который он пилотировал. Честному псу грозит несправедливое обвинение в государственной измене. Белка и Стрелка самовольно отправляются на Луну, чтобы доказать невиновность Казбека. Там они встречают космонавтов, посланных США, которые так же обеспокоены странными пропажами.
Присоединяйтесь к любимым героям в их космическом путешествии, включив «Белка и Стрелка: Лунные приключения» — мультфильм 2013 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
