Фил ЛаМарр

Биография

Филл ЛаМарр — американский киноактер, комик и сценарист. Родился в Лос-Анджелесе 24 января1967 года. Окончил Северно-Голливудскую школу Гарвард-Уэстлейк и Йельский университет, в котором и начал свою карьеру актера. Филл выступил одним из основателей комедийной группы Purple Crayon, что определило его дальнейшую судьбу. Большинство ролей ЛаМарра в театре и кино комедийные, и после окончания учебы он стал участником комедийной группы The Groundlings, попутно изучая импровизацию в ImprovOlimpic и The Second City. Поклонникам видеоигр очень знаком его голос по играм Metal Geer, Final Fantasy, Mortal Combat, Kingdom Hearts и многих других. Был одним из первых актеров в скетч-комедийном сериале Mad TV, озвучивал мультсериалы «Мистер Т», «Футурама», «Дом воображаемых друзей мистера Фостера», «Суперсемейка» и «Скуби Ду». В кино Филипп ЛаМарр больше всего известен в роли Марвина в культовом фильме «Криминальное чтиво», а также в проектах «Свободное предприятие», «Убить человека» и многих других.