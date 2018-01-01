Wink
Детям
Белка и Стрелка: Лунные приключения
Актёры и съёмочная группа фильма «Белка и Стрелка: Лунные приключения»

Режиссёры

Майкл Д’Иса-Хоган

Michael D'Isa-Hogan
Режиссёр
Александр Храмцов

Режиссёр
Инна Евланникова

Режиссёр
Вадим Сотсков

Режиссёр

Актёры

Нонна Гришаева

АктрисаБелка
Марьяна Спивак

АктрисаСтрелка
Алисия Сильверстоун

Alicia Silverstone
АктрисаBelka
Эшли Симпсон

Ashlee Simpson
АктрисаStrelka
Евгений Миронов

АктёрВеня
Сэм Уитвер

Sam Witwer
АктёрKazbek
Тимур Родригез

АктёрБанан
Сергей Гармаш

АктёрКазбек
Кира Баклэнд

Kira Buckland
АктрисаPush
Фил ЛаМарр

Phil LaMarr
АктёрLenny

Сценаристы

Сергей Москвич

Сценарист
Джон Чуа

John Chua
Сценарист
Виктор Стрельченко

Сценарист
Александр Храмцов

Сценарист

Продюсеры

Сергей Зернов

Продюсер
Вадим Сотсков

Продюсер
Юлия Матяш

Продюсер
Шакед Беренсон

Shaked Berenson
Продюсер

Композиторы

Иван Урюпин

Композитор