Носки большого города
Wink
Детям
Носки большого города
6.72000, Носки большого города
Мультфильмы14 мин6+

Носки большого города (мультфильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о паре старых носков-романтиков, мечтавших летать как птицы. Носки выбросились из окна, когда жизнь стала невыносимой, и отправились бродяжничать по улицам. Судьба раскидала их в разные концы Большого Города, и они превратились в рваные, никому ненужные тряпочки. Носки искали убежища, и, наконец, встретились в родном подъезде.


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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.4 IMDb