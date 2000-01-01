Носки большого города (мультфильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
История о паре старых носков-романтиков, мечтавших летать как птицы. Носки выбросились из окна, когда жизнь стала невыносимой, и отправились бродяжничать по улицам. Судьба раскидала их в раз�ные концы Большого Города, и они превратились в рваные, никому ненужные тряпочки. Носки искали убежища, и, наконец, встретились в родном подъезде.
Носки большого города смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.4 IMDb