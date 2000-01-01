Носки большого города (мультфильм, 2000) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История о паре старых носков-романтиков, мечтавших летать как птицы. Носки выбросились из окна, когда жизнь стала невыносимой, и отправились бродяжничать по улицам. Судьба раскидала их в раз�ные концы Большого Города, и они превратились в рваные, никому ненужные тряпочки. Носки искали убежища, и, наконец, встретились в родном подъезде.







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