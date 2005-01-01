Осень детства (фильм, 2005) смотреть онлайн бесплатно

Скрип качелей… звонкий детский смех… патефон, стоящий во дворе и танцующие рядом пары… резвящиеся дворовые коты… Детство – счастливое беззаботное время! Но беда, словно ворона, уже приземлилась около твоего окна. И тогда осенним листком закружит тебя жестокий ветер взрослой жизни.Фильм рассказывает о 30-х годах прошлого столетия – времени репрессий и массовых расстрелов. Его мы увидим глазами политзаключенного, много лет спустя вернувшегося в родной дом



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