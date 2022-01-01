Кощей. Похититель невест (мультфильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Сказка для детей и взрослых, в которой романтик Кощей похищает суровую богатыршу Варвару, с которой не может соперничать ни один мужчина Тридевятого царства. Главные роли озвучили Виктор Добронравов и Елизавета Боярская. 300 лет провел Кощей в поисках своей суженой – но ни одна девушка не хочет связывать с ним судьбу, только колдунья Мара мечтает устроить семейное счастье где-то в подземном мире. Чтобы скрыться от непрошенной поклонницы, Кощей решает бежать, спрятав заветную иглу, способную его убить. Но у царя Гороха, которому главный герой хочет продать свой замок, есть коварный план. Он похищает иглу и не собирается ее отдавать, пока Кощей не приведет к нему Варвару – дочь богатыря, которая отказывается выходить замуж за того, кто не может победить ее в поединке. Чем обернется для героев эта авантюра, увидите в мультфильме 2022 года «Кощей. Похититель невест», который можно смотреть онлайн и в хорошем качестве на Wink.



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