Кощей. Похититель невест (мультфильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Сказка для детей и взрослых, в которой романтик Кощей похищает суровую богатыршу Варвару, с которой не может соперничать ни один мужчина Тридевятого царства. Главные роли озвучили Виктор Добронравов и Елизавета Боярская. 300 лет провел Кощей в поисках своей суженой – но ни одна девушка не хочет связывать с ним судьбу, только колдунья Мара мечтает устроить семейное счастье где-то в подземном мире. Чтобы скрыться от непрошенной поклонницы, Кощей решает бежать, спрятав заветную иглу, способную его убить. Но у царя Гороха, которому главный герой хочет продать свой замок, есть коварный план. Он похищает иглу и не собирается ее отдавать, пока Кощей не приведет к нему Варвару – дочь богатыря, которая отказывается выходить замуж за того, кто не может победить ее в поединке. Чем обернется для героев эта авантюра, увидите в мультфильме 2022 года «Кощей. Похититель невест», который можно смотреть онлайн и в хорошем качестве на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Мультфильмы, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- РАРежиссёр
Роман
Артемьев
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актриса
Елизавета
Боярская
- РААктёр
Роман
Артемьев
- ИСАктриса
Ирина
Савина
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарасова
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актёр
Антон
Эльдаров
- Актёр
Никита
Кологривый
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- АНАктёр
Александр
Новиков
- РАСценарист
Роман
Артемьев
- ГНСценарист
Генрих
Небольсин
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- АЛПродюсер
Анастасия
Лунькова
- НМХудожница
Наталья
Мазевич
- АЧХудожник
Алексей
Чистов
- АСКомпозитор
Антон
Силаев