Необыкновенное путешествие Серафимы (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«Необыкновенное путешествие Серафимы» – это полнометражное анимационное фэнтези от создателей серии мультфильмов о звездных собаках Белке и Стрелке, в котором в идеальной для юной аудитории пропорции сочетаются развлечение и поучение. Убедиться в этом можно онлайн и абсолютно бесплатно.
1943 год. Воспитанница детского дома Сима Воскресенская из семьи православного священника, арестованного НКВД, терпит издевательства дочерей советских офицеров, сражающихся на полях ВОВ. Руку помощи героине протягивает такая же девочка-изгой по имени Рита, которая рассказывает Серафиме, что в интернате живет чудесное доброе привидение. Подруги отправляются на его поиски, а находят икону святого Серафима Саровского (озвучивает Александр Михайлов) и верующую уборщицу тетю Лизу (озвучивает Вера Васильева). Женщина становится для девочек духовной наставницей и знакомит их с житием праведника. Так Сима вновь обретает почти утерянную веру, тем самым навлекая на себя гнев директора интерната и суровой учительницы-атеистки Ольги Семеновны. Удастся ли героине противостоять враждебно настроенным обитателям детского дома, вы узнаете, если будете смотреть мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы» онлайн в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
- САРежиссёр
Сергей
Антонов
- Актёр
Александр
Михайлов
- АМАктриса
Алина
Михайлова
- ВДАктриса
Виктория
Дробина
- Актриса
Вера
Васильева
- АБАктриса
Анастасия
Бартяева
- ВЛАктёр
Владимир
Левашёв
- НГАктриса
Наталья
Грачёва
- АВАктриса
Анна
Волкова
- АМАктриса
Анна
Мещан
- ЕКАктриса
Елена
Кищик
- ТВСценарист
Тимофей
Воронин
- ВССценарист
Виктор
Стрельченко
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- ИМПродюсер
Игорь
Мещан
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин