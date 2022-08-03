Белка и Стрелка: Звездные собаки (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Этапный для российской анимации мультфильм о советских собаках, проложивших путь в космос, с реальной историей в основе. События разворачиваются в 1960 году. Полным ходом идет космическая гонка СССР и США. Советский Союз готовится впервые отправить человека в космос и проводит испытания на животных, но пока их результаты не радуют. Тем временем цирковая собака по кличке Белка из-за технических неполадок при исполнении номера «Полет на ракете» приземляется в московском дворе, где встречает дворняжку Стрелку и крысу Веню. Троица попадает к собаколову, а от него – на космодром, где героев ждут интенсивные тренировки по программе пса Казбека. Как пройдут испытания, к которым их готовят, можно узнать, если смотреть мультфильм «Белка и Стрелка: Звёздные собаки» (2010) в сервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
- СУРежиссёр
Святослав
Ушаков
- ИЕРежиссёр
Инна
Евланникова
- АБАктриса
Анна
Большова
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Сергей
Гармаш
- РКАктёр
Руслан
Кулешов
- ВДАктёр
Владимир
Довжик
- РКАктёр
Роман
Квашнин
- НШАктриса
Нина
Шмелькова
- Актёр
Александр
Баширов
- КСАктёр
Кирилл
Сергеев
- СЗСценарист
Сергей
Зернов
- АТСценарист
Александр
Талал
- ДЧСценарист
Джон
Чуа
- ВССценарист
Вадим
Свешников
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- АСПродюсер
Анатолий
Сверчков
- ВДМонтажёр
Венсан
Дево
- ИЧМонтажёр
Игорь
Чупин
- СПМонтажёр
Светлана
Путко
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин
- Композитор
Владимир
Кристовский