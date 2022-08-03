Белка и Стрелка: Звездные собаки (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Этапный для российской анимации мультфильм о советских собаках, проложивших путь в космос, с реальной историей в основе. События разворачиваются в 1960 году. Полным ходом идет космическая гонка СССР и США. Советский Союз готовится впервые отправить человека в космос и проводит испытания на животных, но пока их результаты не радуют. Тем временем цирковая собака по кличке Белка из-за технических неполадок при исполнении номера «Полет на ракете» приземляется в московском дворе, где встречает дворняжку Стрелку и крысу Веню. Троица попадает к собаколову, а от него – на космодром, где героев ждут интенсивные тренировки по программе пса Казбека. Как пройдут испытания, к которым их готовят, можно узнать, если смотреть мультфильм «Белка и Стрелка: Звёздные собаки» (2010) в сервисе Wink.

