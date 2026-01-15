Бабье царство
Wink
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Бабье царство
9.51967, Бабье царство
Драма91 мин18+
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Бабье царство (фильм, 1967) смотреть онлайн

О фильме

История простой колхозницы, возглавившей женщин села в годы Великой Отечественной войны и прошедшей с ними весь ужас фашистской оккупации, которая лишила ее сына, мужа и родного дома.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.9 IMDb