Братушка (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Советско-болгарское роуд-муви, посвященное освобождению Болгарии войсками СССР. Сентябрь, 1944. Солдат Алесь Казанок и румынка Марика, вызволенная советскими солдатами из фашистского плена, едут в город на конной повозке. Из-за поломки колеса им приходится заехать в придорожную деревню. Местные чествуют Казанка как дорогого гостя и называют «братушкой». Алесь и Марика уезжают с новым расписным колесом и берут еще одного пассажира, студента-подпольщика Живко. Вскоре в повозке появляется новый попутчик — немец Иоганн, сдавшийся в плен Казанку. Какие приключения принесет героям дорога к городу, вы можете узнать на Wink — фильм «Братушка» 1975 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ИДРежиссёр
Игорь
Добролюбов
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- СДАктёр
Стефан
Данаилов
- Актриса
Светлана
Тома
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- НТАктёр
Никола
Тодев
- МТАктриса
Милка
Туйкова
- ВДАктёр
Владимир
Давчев
- ИГАктёр
Иван
Григоров
- ГБАктёр
Георгий
Бахчеванов
- ППАктёр
Пенко
Пеньков
- АЛСценарист
Алексей
Леонтьев
- ГМОператор
Григорий
Масальский
- ЯФКомпозитор
Ян
Френкель