Братушка (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советско-болгарское роуд-муви, посвященное освобождению Болгарии войсками СССР. Сентябрь, 1944. Солдат Алесь Казанок и румынка Марика, вызволенная советскими солдатами из фашистского плена, едут в город на конной повозке. Из-за поломки колеса им приходится заехать в придорожную деревню. Местные чествуют Казанка как дорогого гостя и называют «братушкой». Алесь и Марика уезжают с новым расписным колесом и берут еще одного пассажира, студента-подпольщика Живко. Вскоре в повозке появляется новый попутчик — немец Иоганн, сдавшийся в плен Казанку. Какие приключения принесет героям дорога к городу, вы можете узнать на Wink — фильм «Братушка» 1975 года можно смотреть онлайн в хорошем качестве.



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