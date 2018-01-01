Wink
Милка Туйкова
Милка Туйкова

Милка Туйкова

Milka Tuykova

Карьера
Актриса
Дата рождения
12 сентября 1927 г. (80 лет)
Дата смерти
26 июня 2008 г.

Фильмография

Актриса