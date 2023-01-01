На углу, у Патриарших 2 (сериал, 2001) смотреть онлайн
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«На углу, у Патриарших 2» – это продолжение популярного отечественного детективного сериала о приключениях принципиального и неподкупного капитана милиции Никольского. Что ждет героя в новых сериях, вы можете узнать онлайн и совершенно бесплатно.
Прошло пять лет после событий, завершивших первый сезон. Оперуполномоченный Сергей Никольский (Игорь Ливанов) продолжает служить в родном 108-м отделении московской милиции, но уже в ранге майора. Его работа по-прежнему сопряжена с постоянным риском, ведь преступный мир не дремлет, продолжая подкидывать все новые и новые дела. В частности, Никольскому предстоит: расследовать убийство офицера ФСБ, странным образом связанное с изнасилованием доктора Алифановой (Ирина Феофанова); нырнуть в гущу нелегального сексуального бизнеса и раскрыть тайну гибели сутенера Кости Кузьмина (Владимир Стержаков), а также побывать на теневой стороне мира искусства, разбираясь во многочисленных интригах вокруг престижного столичного музея. Найдется место в плотном графике майора и для новой любви, но позволит ли работа, занимающая практически все время Никольского, перерасти увлечению во что-то большее? Узнаете, если будете наблюдать за хитросплетениями профессиональной и личной жизни главного героя сериала «На углу, у Патриарших 2» онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ВДРежиссёр
Вадим
Дербенёв
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- АШАктёр
Алексей
Шейнин
- АБАктёр
Александр
Берда
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- Актёр
Борис
Клюев
- ОПАктриса
Ольга
Понизова
- СВАктёр
Сергей
Виноградов
- ИПАктёр
Игорь
Петров
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актёр
Андрей
Кайков
- Сценарист
Эдуард
Хруцкий
- АССценарист
Анатолий
Степанов
- ВД�Продюсер
Владимир
Досталь
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- ВАХудожник
Владимир
Аронин
- АБХудожница
Алина
Будникова
- СИМонтажёр
Светлана
Иванова
- ОМОператор
Олег
Мартынов
- ВШОператор
Владимир
Шевалев
- АГКомпозитор
Андрей
Головин