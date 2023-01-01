На углу, у Патриарших 2 (сериал, 2001) смотреть онлайн

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«На углу, у Патриарших 2» – это продолжение популярного отечественного детективного сериала о приключениях принципиального и неподкупного капитана милиции Никольского. Что ждет героя в новых сериях, вы можете узнать онлайн и совершенно бесплатно.



Прошло пять лет после событий, завершивших первый сезон. Оперуполномоченный Сергей Никольский (Игорь Ливанов) продолжает служить в родном 108-м отделении московской милиции, но уже в ранге майора. Его работа по-прежнему сопряжена с постоянным риском, ведь преступный мир не дремлет, продолжая подкидывать все новые и новые дела. В частности, Никольскому предстоит: расследовать убийство офицера ФСБ, странным образом связанное с изнасилованием доктора Алифановой (Ирина Феофанова); нырнуть в гущу нелегального сексуального бизнеса и раскрыть тайну гибели сутенера Кости Кузьмина (Владимир Стержаков), а также побывать на теневой стороне мира искусства, разбираясь во многочисленных интригах вокруг престижного столичного музея. Найдется место в плотном графике майора и для новой любви, но позволит ли работа, занимающая практически все время Никольского, перерасти увлечению во что-то большее? Узнаете, если будете наблюдать за хитросплетениями профессиональной и личной жизни главного героя сериала «На углу, у Патриарших 2» онлайн в хорошем качестве.



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