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На углу, у Патриарших 2
Актёры и съёмочная группа сериала «На углу, у Патриарших 2»

Актёры и съёмочная группа сериала «На углу, у Патриарших 2»

Режиссёры

Вадим Дербенёв

Вадим Дербенёв

Режиссёр

Актёры

Игорь Ливанов

Игорь Ливанов

АктёрСергей Васильевич Никольский
Алексей Шейнин

Алексей Шейнин

АктёрАнатолий Владимирович Тарасов
Александр Берда

Александр Берда

АктёрВячеслав Иванович Котов
Анатолий Кузнецов

Анатолий Кузнецов

АктёрБеляков Виталий Петрович
Борис Клюев

Борис Клюев

АктёрПавел Николаевич Колесников
Ольга Понизова

Ольга Понизова

АктрисаАнюта
Сергей Виноградов

Сергей Виноградов

АктёрБорис Китаин
Игорь Петров

Игорь Петров

АктёрМихаил Лепилов
Ольга Хохлова

Ольга Хохлова

АктрисаТатьяна
Андрей Кайков

Андрей Кайков

Актёр

Сценаристы

Эдуард Хруцкий

Эдуард Хруцкий

Сценарист
Анатолий Степанов

Анатолий Степанов

Сценарист

Продюсеры

Владимир Досталь

Владимир Досталь

Продюсер
Эрик Вайсберг

Эрик Вайсберг

Продюсер

Художники

Владимир Аронин

Владимир Аронин

Художник
Алина Будникова

Алина Будникова

Художница

Монтажёры

Светлана Иванова

Светлана Иванова

Монтажёр

Операторы

Олег Мартынов

Олег Мартынов

Оператор
Владимир Шевалев

Владимир Шевалев

Оператор

Композиторы

Андрей Головин

Андрей Головин

Композитор