На углу, у Патриарших 2. Сезон 1. Серия 10
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На углу, у Патриарших 2
1-й сезон
10-я серия

На углу, у Патриарших 2 (сериал, 2001) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

9.22001, На углу, у Патриарших 2. Сезон 1. Серия 10
Криминал18+

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Сюжет

В центре сериала дела и будни Никольского – оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.

Непросто складывается и личная жизнь талантливого, бескомпромиссного, увлеченного своей работой уполномоченного. Однажды, в его жизнь входит неожиданная сердечная привязанность…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Криминал

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На углу, у Патриарших 2»