На углу, у Патриарших 2 (сериал, 2001) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.22001, На углу, у Патриарших 2. Сезон 1. Серия 1
Криминал18+
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Сюжет
В центре сериала дела и будни Никольского – оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.
Непросто складывается и личная жизнь талантливого, бескомпромиссного, увлеченного своей работой уполномоченного. Однажды, в его жизнь входит неожиданная сердечная привязанность…
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ВДРежиссёр
Вадим
Дербенёв
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- АШАктёр
Алексей
Шейнин
- АБАктёр
Александр
Берда
- Актёр
Анатолий
Кузнецов
- Актёр
Борис
Клюев
- ОПАктриса
Ольга
Понизова
- СВАктёр
Сергей
Виноградов
- ИПАктёр
Игорь
Петров
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актёр
Андрей
Кайков
- Сценарист
Эдуард
Хруцкий
- АССценарист
Анатолий
Степанов
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- ВАХудожник
Владимир
Аронин
- АБХудожница
Алина
Будникова
- СИМонтажёр
Светлана
Иванова
- ОМОператор
Олег
Мартынов
- ВШОператор
Владимир
Шевалев
- АГКомпозитор
Андрей
Головин