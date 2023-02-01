На углу, у Патриарших 2. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
На углу, у Патриарших 2
1-й сезон
6-я серия

На углу, у Патриарших 2 (сериал, 2001) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.12001, На углу, у Патриарших 2. Сезон 1. Серия 6
Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В центре сериала дела и будни Никольского – оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.

Непросто складывается и личная жизнь талантливого, бескомпромиссного, увлеченного своей работой уполномоченного. Однажды, в его жизнь входит неожиданная сердечная привязанность…

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «На углу, у Патриарших 2»