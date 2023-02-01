На углу, у Патриарших 2 (сериал, 2001) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

В центре сериала дела и будни Никольского – оперуполномоченного московской милиции. Действие разворачивается в центре столицы. Обстоятельства бросают Никольского в расследование криминальных разборок, грабежей, шантажа, в борьбу с наркотиками и проституцией, с личностями, связанными не только с уголовным миром, но и с властными структурами.



Непросто складывается и личная жизнь талантливого, бескомпромиссного, увлеченного своей работой уполномоченного. Однажды, в его жизнь входит неожиданная сердечная привязанность…

