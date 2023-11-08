О фильме
Сюжет фильма напомнит зрителю о трагической судьбе конголезского лидера Патриса Лумумбы. Действие фильма является как-бы воспоминанием погибших героев, оказавшихся жертвами политических интриг, — премьера африканской страны Роберта Мусомбе и знавшего о заговоре Барта, советника ООН.
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АСРежиссёр
Алексей
Спешнев
- Актёр
Николай
Гринько
- ДФАктриса
Джемма
Фирсова
- ТДАктриса
Тереза
Диоп
- БЦАктёр
Боб
Цымба
- РААктёр
Рейн
Арен
- ТРАктёр
Тито
Ромалио
- АССценарист
Алексей
Спешнев
- ККСценарист
Кузьма
Киселев
- АТАктёр дубляжа
Аркадий
Толбузин
- Актёр дубляжа
Зиновий
Гердт
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- ГЖАктёр дубляжа
Георгий
Жжёнов
- РШАктёр дубляжа
Ростислав
Шмырев
- ЮМОператор
Юрий
Марухин
- ЛСКомпозитор
Лев
Солин