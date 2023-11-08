Черное солнце
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Черное солнце

Фильм Чёрное солнце (1970)

7.61970, Черное солнце
Драма98 мин18+

О фильме

Сюжет фильма напомнит зрителю о трагической судьбе конголезского лидера Патриса Лумумбы. Действие фильма является как-бы воспоминанием погибших героев, оказавшихся жертвами политических интриг, — премьера африканской страны Роберта Мусомбе и знавшего о заговоре Барта, советника ООН.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Черное солнце»