Судьба резидента
Wink
Сериалы
Судьба резидента

Судьба резидента (сериал, 1970) смотреть онлайн

9.71970, Судьба резидента 1 сезон
Детективы, Приключения12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Психологический детектив, продолжение фильма «Ошибка резидента». Советские контрразведчики решают не прекращать «игру» с противником и используют помощь перевербованного шпиона Тульева, находящегося в заключении. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда»…

Все сезоны сериала Судьба резидента смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Судьба резидента»

Всё